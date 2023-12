Exposition : Attention Chantier Palace La julienne Plan-les-Ouates, 19 janvier 2024, Plan-les-Ouates.

Exposition : Attention Chantier Palace 19 janvier – 16 février 2024 La julienne

Début : 2024-01-19T09:00:00+01:00 – 2024-01-19T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-16T09:00:00+01:00 – 2024-02-16T18:00:00+01:00

4e volet d’une tentative de reproduire tout le territoire genevois en maisons de plâtre, « Attention Chantier Palace » vous propose de jouer avec Plan-les-Ouates !

Manon Thomas Pavlowsky et Cassandre Poirier-Simon ont transformé Plan-les-Ouates en un grand jeu de construction. Haies, villas, maisons de ville, immeubles, chiens, voitures et tracteurs… Construisez la maison qui correspond au rôle que vous aurez tiré. Est-ce que votre but sera de sécuriser le plus possible votre demeure, ou plutôt de la construire en collectif ? Est-ce que vous ferez tout pour un logement le plus écologique possible, ou est-ce que vous préférerez le prestige avant tout ?

Entre ville et champs, choisissez le lieu qui accueillera votre nouvelle maison et assemblez les éléments pour cumuler les points dont vous avez besoin. Prenez garde car la véritable valeur de votre palace sera révélée à la fin du jeu !

La julienne 116 route de Saint-Julien Plan-les-Ouates 1228 Genève

