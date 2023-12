COLORIBOIS La julienne Plan-les-Ouates, 13 janvier 2024, Plan-les-Ouates.

COLORIBOIS 13 janvier – 23 février 2024 La julienne CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-13T10:00:00+01:00 – 2024-01-13T16:00:00+01:00

Fin : 2024-02-23T14:00:00+01:00 – 2024-02-23T18:00:00+01:00

Du samedi 13 janvier au vendredi 23 février 2024, à La julienne.

Jouez avec les formes, les couleurs et les motifs géométriques pour inventer des histoires et composer des harmonies !

Explorez un espace de jeux et de découverte où objets et couleurs s’animent et s’assemblent dans un univers de bois.

Voyagez au cœur d’une exposition ludique, inspirée du monde imaginaire du designer Alexander Girard, conçue par les artistes et professionnels de la petite enfance de l’association Piirtää.

Ouverture au public :

Mardi, jeudi et vendredi : de 14h à 18h

Mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h

Samedi et dimanche : de 10h à 16h

Pour les groupes et les institutions de la petite enfance (sur réservation) : Lundi, mardi, jeudi et vendredi matin

Visites animées parents-enfants avec l’association Piirtää (sur réservation) : Dimanches 21 et 28 janvier, 4 et 11 février : de 9h30 à 10h

Infos pratiques :

Entrée libre, sans réservation (sauf pour les groupes)

La julienne : 116 rte de St-Julien, 1228 Plan-les-Ouates (Arrêt Aviateurs, lignes 80 et 82)

Les enfants doivent respecter l’âge indiqué et obligatoirement être accompagnés d’un adulte et sont sous la responsabilité de ce dernier.

Réservations : lajulienne@plan-les-ouates.ch ou 022 884 64 60

Conception, coordination et scénographie : Association Piirtää

La julienne 116 route de Saint-Julien Plan-les-Ouates 1228 Genève [{« link »: « mailto:lajulienne@plan-les-ouates.ch »}]

DR