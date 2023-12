Exposition : OROBANCHES La julienne Plan-les-Ouates, 15 décembre 2023, Plan-les-Ouates.

Exposition : OROBANCHES 15 – 22 décembre La julienne CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-15T09:00:00+01:00 – 2023-12-15T18:00:00+01:00

Fin : 2023-12-22T09:00:00+01:00 – 2023-12-22T18:00:00+01:00

Deux artistes invités à collaborer et occuper l’espace d’exposition dans l’idée de proposer un univers qui questionne notre rapport aux êtres vivants non humains dans un milieu urbain.

Le travail artistique et les recherches de Vincente Lesser portent sur le patrimoine urbain. Sa pratique se développe principalement par les médiums de la sculpture, de l’installation et de l’édition. Sa méthodologie de travail se déploie, à travers la pratique de la promenade. Il appréhende la planification urbaine et l’architecture à la fois comme une technologie de domination – ou de domestication – des corps, ainsi que comme une source d’inspiration formelle.

Laure Marville a souvent recours à des techniques telles que la gravure, le dessin, l’écriture et la couture. Dans son travail, elle répète souvent des motifs qu’elle découpe et assemble dans des compositions où apparaissent parfois des fragments de textes. La pratique artistique de Laure Marville aborde des sujets variés tels que le libre accès aux savoirs et les revendications féministes.

La julienne 116 route de Saint-Julien Plan-les-Ouates 1228 Genève

leal.ff.daniel