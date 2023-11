Les Nuits créatives à La julienne La julienne Plan-les-Ouates, 7 décembre 2023, Plan-les-Ouates.

Les Nuits créatives à La julienne 7 et 8 décembre La julienne

Marché des créateur-rice-s :

Que vous soyez à la recherche du cadeau parfait ou que vous souhaitiez vous faire plaisir, ce sera le lieu idéal où trouver des pièces uniques et originales.

Avec la participation de : Alice Izzo, Rocio Egio, Sarah Haug, Patate, Inaoris, Chaton Gonflable, Nazaret Palomino, Basile Dinbergs, Johanne Roten Studio, Kristell Silva, Atelier Neuf, Marie Faurax, Amizade, Elorri Charriton, Mathilde Fenoll, Atelier Terreart, Anna Tosello Liatti, Camille Dols, Foxwolf et Pierre-Lou des Alpes.

Spectacle audio-visuel en continu sur la façade :

Le duo d’artistes nouveaux médias genevois, Structurals, présentera le mapping vidéo « Nebula », un voyage intergalactique, où l’architecture de La julienne se retrouvera distordue à travers le temps et l’espace. Une performance générée en temps réel et synchronisée aux rythmes des diverses interventions musicales.

Concerts :

Jeudi 7 décembre

19h00 Cie Nebula (comédie musicale, pop, rock, latino)

La Cie Nebula crée des spectacles et promeut l’art de la comédie musicale francophone en Suisse romande. Elle nous proposera des extraits de son premier projet de comédie musicale qui sera présenté au Casino Théâtre en avril 2024.

20h15 Njila. (acoustic soul)

Le répertoire de Njila. est éclectique, son monde est façonné par sa curiosité et soif de découvrir sans cesse de nouveaux horizons artistiques. Elle explore différents styles de musiques et s’amuse avec les possibilités que sa voix lui offre.

20h30 Owelle (électro)

Issue de la scène club genevoise, Owelle prend des couleurs vives et des accents éclectiques pour façonner son propre cocktail de musique électronique, à la fois acide et assez doux.

Vendredi 8 décembre

19h00 Prune (tendresse pop)

Prune est un projet musical en français atypique. La musique est pop dans un esprit rock pour des textes en quête d’élégance, d’images et d’histoires sensibles. Prune caresse, lacère et embrasse à nouveau. Les saisons se mélangent, la tempête et le calme se côtoient. Chaud. Froid. Une certaine mélancolie persiste au travers d’un regard tendre posé sur le monde.

20h30 The Jazzy Brothers (jazz, bossa nova, funk, pop)

Le duo Jazzy Brothers a été créé en 2021 par le pianiste auteur-compositeur brésilien Nando Santana et le saxophoniste, producteur et compositeur, Ismael.k. Musiciens réputés et passionnés, ils se sont tous deux déjà produits en Suisse et à l’international avec plusieurs djs et groupes.

Projection GOBO et Cabine téléphonique

Découvrez la projection GOBO sur le mur UBS (à côté de La julienne) ainsi que l’habillage de la cabine téléphonique (arrêt Aviateurs) et des socles des illuminations sur la route de Saint-Julien réalisés par Sarah Haug.

La julienne 116 route de Saint-Julien Plan-les-Ouates 1228 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T18:00:00+01:00 – 2023-12-07T22:00:00+01:00

2023-12-08T18:00:00+01:00 – 2023-12-08T22:00:00+01:00

DR