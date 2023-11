Le Petit Festival La julienne Plan-les-Ouates Catégorie d’Évènement: Plan-les-Ouates Le Petit Festival La julienne Plan-les-Ouates, 18 novembre 2023, Plan-les-Ouates. Le Petit Festival 18 et 19 novembre La julienne Tarif unique par personne : CHF 5.- (ouverture de la billetterie le 1er novembre). Le temps d’un week-end, La julienne accueille un festival qui propose des spectacles, des concerts, des ateliers et des animations adaptés aux tout-petits.

Un brunch est organisé le dimanche (sur réservation auprès du Café julienne). La julienne 116 route de Saint-julien 1228 Plan-les-Ouates Plan-les-Ouates 1228 Genève [{« type »: « link », « value »: « http://www.plan-les-ouates.ch/lepetitfestival »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T09:00:00+01:00 – 2023-11-18T16:30:00+01:00

2023-11-19T09:00:00+01:00 – 2023-11-19T16:30:00+01:00 enfants festival Adrienne Barman Détails Catégorie d’Évènement: Plan-les-Ouates Autres Lieu La julienne Adresse 116 route de Saint-julien 1228 Plan-les-Ouates Ville Plan-les-Ouates Age min 1 Age max 99 Lieu Ville La julienne Plan-les-Ouates latitude longitude 46.169801;6.11986

