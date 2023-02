La Joyeuse métaphysique des mots – Jean Tardieu Salle polyvalente Plazac Plazac Catégories d’Évènement: Dordogne

2023-03-10 20:00:00 – 2023-03-11

Salle polyvalente

Dordogne Plazac Lecture théâtralisée proposée par la Cie Théâtrale Les Voyageurs de mots, dans le cadre du printemps des poètes. Un grand Poète joue Il joue avec les Mots Il joue avec la Langue Il joue à brouiller les pistes Ses personnages se mettent à employer un mot pour un autre Alors la belle Langue bien rationnelle bien normée La Langue de nos enfances studieuses est dynamitée Et le poète nous communique sa Joie Joie de faire exploser le Réel pour mieux le redécouvrir Joie de la Poésie qui illumine nos nuits et apaise nos journées immense et multiple C’est Jean TARDIEU ! Un grand Poète joue Il joue avec les Mots Il joue avec la Langue Il joue à brouiller les pistes Ses personnages se mettent à employer un mot pour un autre… +33 6 64 91 29 16 ©par Clker-Free-Vector-Images de Pixabay

