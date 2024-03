La journée professionnelle – Matières vives Centre culturel et de la vie associative (CCVA) Villeurbanne, vendredi 5 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T09:30:00+02:00 – 2024-04-05T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-05T09:30:00+02:00 – 2024-04-05T19:00:00+02:00

La vocation de cette journée est double.

Elle permet, d’une part, une extension thématique de la ville, offrant aux professionnels du livre et de l’enfance une matière pour nourrir leur réflexion, grâce à la découverte d’approches esthétiques croisées de grands noms de la littérature jeunesse. Découvrez les coulisses de l’atelier, les coulisses de la création.

D’autre part, elle propose des outils concrets, à travers la venue de spécialistes du thème abordé : philosophe, éditrice, traductrice… Tout en inscrivant le livre jeunesse au coeur de problématiques éminemment contemporaines.

Avec Vincent Pianina, Antonio Carmona, Didier Cornille, Marie-Aude Murail, Marie Desplechin, Thierry Paquot, les éditions la ville brûle, Cheyenne Olivier, Marina Heide, les éditions 2024…

Journée suivie du vernissage de l’exposition Walter Bibi et ses amis des éditions 2024 à la médiathèque du Tonkin.

Programme et inscriptions dans la limite des places disponibles sur :

www.fetedulivre.villeurbanne.fr

Centre culturel et de la vie associative (CCVA) 234, cours Emile Zola 69100 Villeurbanne

