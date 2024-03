la Journée internationale de la Francophonie le 20 mars 2024 à Montréal. La Comédie de Montréal Montréal, mercredi 20 mars 2024.

la Journée internationale de la Francophonie le 20 mars 2024 à Montréal. Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie 2024 Mercredi 20 mars, 17h00 La Comédie de Montréal Invitation gratuite et réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T22:00:00+01:00 – 2024-03-21T03:00:00+01:00

Fin : 2024-03-20T22:00:00+01:00 – 2024-03-21T03:00:00+01:00

L’Alliance Française de Montréal présente en collaboration avec le Consulat général de France à Québec, le Centre de la francophonie des Amériques, Francophonie Sans Frontières et le festival de films Cinémania, la Journée internationale de la Francophonie le 20 mars 2024 à Montréal.

Cette journée rassemblera tous les amoureux de la langue française, les passionnés de culture francophone et les curieux désireux de découvrir les multiples facettes de cette riche diversité linguistique. Une programmation spéciale mettra en lumière la richesse de la langue française à travers une série d’activités culturelles, artistiques et éducatives.

Nous vous invitons à vous joindre à nous pour cette journée mémorable qui renforcera les liens culturels au sein de notre communauté francophone.

La Comédie de Montréal 1113 Boul. de Maisonneuve E, Montréal Montréal H2L 2G7 Ville-Marie Agglomération de Montréal Québec [{« type »: « link », « value »: « https://afmontreal.extranet-aec.com/events/detail/87#/ »}]

francophonie 20 mars

Alliance Française de Montréal