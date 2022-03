La journée Folle Espace Saint-Pierremont, 9 avril 2022, Val de Briey.

La journée Folle

Espace Saint-Pierremont, le samedi 9 avril à 10:30

La compagnie du Jarnisy et La Machinerie 54 s’associent et proposent un évènement singulier, le temps d’une journée, autour du livre de la sculptrice, peintre et écrivaine Mâkhi Xenakis, _Les Folles d’enfer de la Salpetrière_. Cette journée que nous avons désirée festive, invitera les spectateurs à une déambulation théâtrale, à une rencontre avec l’auteure, à une conférence sur la parole empêchée, à une lecture de commandes passées au Gueuloir et se terminera par Le bal des Folles d’enfer, où spectateurs et amateurs danseront ensemble. **DÉAMBULATION DES FOLLES D’ENFER** VISITE THÉÂTRALE | 10H30 & 14H30 — **RENCONTRE AVEC L’AUTEURE** MÂKHI XENAKIS | 17H — **ÉCOUTER LE LANGAGE QUI VIENT D’AILLEURS** CONFÉRENCE | 18H — **LE GUEULOIR** LECTURES | 18H40 — **BAL DES FOLLES D’ENFER** BAL PARTICIPATIF | 20H30 Librairie | 10h-20h30 Restauration et bar sur place Pour plus d’infos >> [ICI](https://jarnisy.com/les-folles-denfer/) _ RÉSERVATIONS La compagnie du Jarnisy | Maison d’Elsa [com@jarnisy.com](mailto:com@jarnisy.com) 03 82 33 28 67 — La Machinerie 54 [contact@machinerie54.fr](mailto:contact@machinerie54.fr) 03 82 22 27 12

ÉVÉNEMENT PARTICIPATIF

Espace Saint-Pierremont Mancieulles 11 rue du Parc Val de Briey Mancieulles Meurthe-et-Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T10:30:00 2022-04-09T23:00:00