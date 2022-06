La Journée du Yoga La Ciotat La Ciotat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Boulevard Jean Jaurès Jardin de la Ville La Ciotat Bouches-du-Rhône

2022-06-25 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-25 20:00:00 20:00:00

Bouches-du-Rhône Le public pourra participer gratuitement toute la journée à de nombreux cours, massages, conférences et ateliers sur le yoga.

Du yoga prénatal aux cours pour enfants, en passant par le yoga sénior, il y en aura pour tous les goûts et toutes les générations.

Cette quatrième édition sera l'occasion pour tous les amateurs de yoga de s'initier et découvrir cette activité. +33 6 59 18 45 95

