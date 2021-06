Aix-en-Provence Aix-en-Provence Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône La journée du miel Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Devant la boutique La petite ruche à Aix-en-Provence, a lieu un événement en partenariat avec l’association La Provence des Abeilles, pour sensibiliser le public sur la protection de l’environnement et celle des abeilles ainsi que sur l’impact de leur disparition sur notre planète.



Au programme :

● Découverte d’une ruche pédagogique

● Informations sur l’apiculture

● Dégustation. La société Folies de Provence souhaite s’engager pour une cause qui lui tient particulièrement à cœur, celle de la sauvegarde des abeilles. +33 4 42 61 99 58 http://www.foliesdeprovence.com/fr/magasins Devant la boutique La petite ruche à Aix-en-Provence, a lieu un événement en partenariat avec l’association La Provence des Abeilles, pour sensibiliser le public sur la protection de l’environnement et celle des abeilles ainsi que sur l’impact de leur disparition sur notre planète.



● Dégustation. dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Étiquettes évènement : Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse La petite ruche 10 Rue Maréchal Foch Ville Aix-en-Provence lieuville 43.52887#5.4478