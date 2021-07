Saint-Julien-Chapteuil Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire, Saint-Julien-Chapteuil La journée du meunier Saint-Julien-Chapteuil Saint-Julien-Chapteuil Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Julien-Chapteuil

La journée du meunier Saint-Julien-Chapteuil, 29 juillet 2021, Saint-Julien-Chapteuil. La journée du meunier 2021-07-29 – 2021-07-29

Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire Saint-Julien-Chapteuil Visite guidée du moulin de Guerin, ancien moulin à eau avec mise en eaux. +33 4 71 08 70 14 https://www.saintjulienchapteuil.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-22 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Julien-Chapteuil Autres Lieu Saint-Julien-Chapteuil Adresse Ville Saint-Julien-Chapteuil lieuville 45.05168#4.09225