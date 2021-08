Saint-Dizier Médiathèque Romain Rolland Haute-Marne, Saint-Dizier La Journée du hérisson Médiathèque Romain Rolland Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Médiathèque Romain Rolland, le mercredi 22 septembre à 14:00

A partir de 4 ans

Sur inscription

Fabrication de hérissons en origami à partir d’un livre et d’autres bricolages. Médiathèque Romain Rolland 5 Place du Général de Gaulle 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

2021-09-22T14:00:00 2021-09-22T15:00:00

