La journée du goût

Durant la semaine du goût au Musée Urgonia :

10h : Découvre, sens, touche et goûte les fruits et légumes de saison.

Atelier animé par Charlotte Trousseau.

Tout au long de l’atelier, les enfants découvriront une sélection de fruits et de légumes de saison sous différents aspects et en utilisant leurs sens: dégustation à l’aveugle, reconnaissance de senteurs et de photo macro pour finir par la découverte des familles de plantes sous forme de loto ou de jeu des sept familles.



14h: Atelier cuisine romaine.

Les enfants découvrent les aliments consommés durant l’Antiquité ainsi que les objets servant à s’alimenter. Ils découvrent de petites recettes en latin avant de réaliser un pain perdu au miel et de prolonger l’atelier par un goûter.



Sur inscription.

