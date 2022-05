La journée du Coeur Pujols Pujols Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Tournoi de foot à 7, pétanque, rando (trails, marche, VTT), expo véhicules et motos, rallyes mobylettes, animations musicales.

