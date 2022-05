La journée du bonheur Beausemblant Beausemblant Catégories d’évènement: Beausemblant

Drôme

La journée du bonheur Beausemblant, 22 mai 2022, Beausemblant. La journée du bonheur Château La Bonne Etoile 1149, route de Vivier Beausemblant

2022-05-22 – 2022-05-22 Château La Bonne Etoile 1149, route de Vivier

Beausemblant Drôme Beausemblant Le Domaine La Bonne Étoile et ses partenaires vous proposent une parenthèse enchantée à la découverte de vos outils bien-être.

Participez à différents ateliers pour découvrir des coachs locaux tous passionnés par leur discipline. contact@labonneetoile.eu +33 6 70 86 05 17 http://www.domaine-labonneetoile.fr/ Château La Bonne Etoile 1149, route de Vivier Beausemblant

dernière mise à jour : 2022-05-08 par

Détails Catégories d’évènement: Beausemblant, Drôme Autres Lieu Beausemblant Adresse Château La Bonne Etoile 1149, route de Vivier Ville Beausemblant lieuville Château La Bonne Etoile 1149, route de Vivier Beausemblant Departement Drôme

Beausemblant Beausemblant Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beausemblant/

La journée du bonheur Beausemblant 2022-05-22 was last modified: by La journée du bonheur Beausemblant Beausemblant 22 mai 2022 Beausemblant Drôme

Beausemblant Drôme