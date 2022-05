La journée du battage du seigle

2022-08-10 10:00:00 – 2022-08-10 18:00:00 8 EUR Journée du battage traditionnel du seigle Après le temps des moissons, les équipes de l'écomusée et ses partenaires sont à pied d'œuvre pour battre le seigle. L'occasion de découvrir les différentes techniques de battage et la transformation de la paille. Plus d'informations à venir. Ecomusée de Marquèze dernière mise à jour : 2022-05-09 par

