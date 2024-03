LA JOURNÉE DU BASKET FÉMININ Saint-Dié-des-Vosges, dimanche 24 mars 2024.

LA JOURNÉE DU BASKET FÉMININ Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Dimanche

9h30-11h30 Initiation à la pratique du basket pour les 7-15 ans. Opération ramène ta copine (ouvert aux licenciées et non licenciées)

11h30-13h00 Basket en famille au féminin (ouvert aux licenciées et non licenciées)

13h00 Match des licenciées féminines

15h30 Dernier match de championnat SDVB Seniors féminines VS Effort Basket Mirecourt

Récompenses, T-shirts offert à toutes les participantes.

Tombola avec de nombreux lots (t-shirts, ballons, …)

Buvette et petite restauration sur place.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 09:30:00

fin : 2024-03-24 17:00:00

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est secretaire.sdvb@gmail.com

L’événement LA JOURNÉE DU BASKET FÉMININ Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2024-03-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES