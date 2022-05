La Journée des Mômes

avec le soutien de la Communauté de Communes du Val de Sully

– dans le cadre de la saison culturelle du Val de Sully – Toute une journée destinée aux enfants :

– Les dits du petit de la compagnie Blé en herbe : Théâtre d’objet et de doigts (de 18 mois à 5 ans)

– Anthony Néo : Magie et sculpture sur ballon (dès 6 ans)

– Otto de Fred Silhouette (dès 5 ans). – par la Gare 126 –

– Otto de Fred Silhouette (dès 5 ans).

