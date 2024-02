La journée des mariés Ferme du Moulinat Loubens, dimanche 7 avril 2024.

La journée des mariés Ferme du Moulinat Loubens Gironde

Une après-midi où nous ouvrons nos portes pour découvrir notre salle, nos hébergements et prestations mais aussi où vous pouvez échanger avec des prestataires locaux, passionnés et passionnants !

Différents proffessinnels selon vos besoins: robes, décoratrice, organisatrice, coiffure, maquillage, art de la table, vignerons, pâtissiers, fleuristes et bien d’auitres vous attendent tous l’après-midi à la ferme! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 13:30:00

fin : 2024-04-07 17:30:00

Ferme du Moulinat 1 Le Roquet

Loubens 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine lafermedumoulinat@gmail.com

L’événement La journée des mariés Loubens a été mis à jour le 2024-02-16 par OT de l’Entre-deux-Mers