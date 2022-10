La Journée des Livres Ainay-le-Château Ainay-le-Château Catégories d’évènement: Ainay-le-Château

Allier

La Journée des Livres Ainay-le-Château, 23 octobre 2022, Ainay-le-Château. La Journée des Livres

Place du Champ de Foire Salle des fêtes et Maison des Chaumes Ainay-le-Château Allier Salle des fêtes et Maison des Chaumes Place du Champ de Foire

2022-10-23 – 2022-10-23

Salle des fêtes et Maison des Chaumes Place du Champ de Foire

Ainay-le-Château

Allier 5ème Rencontre autour des livres organisée par la médiathèque municipale, en compagnie d’auteurs et d’autrices, d’associations, soutenue par la librairie le Moulins aux lettres.

Conférence, expositions. mediatheque.ainay@wanadoo.fr +33 6 89 42 12 49 Salle des fêtes et Maison des Chaumes Place du Champ de Foire Ainay-le-Château

dernière mise à jour : 2022-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Ainay-le-Château, Allier Autres Lieu Ainay-le-Château Adresse Ainay-le-Château Allier Salle des fêtes et Maison des Chaumes Place du Champ de Foire Ville Ainay-le-Château lieuville Salle des fêtes et Maison des Chaumes Place du Champ de Foire Ainay-le-Château Departement Allier

Ainay-le-Château Ainay-le-Château Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ainay-le-chateau/

La Journée des Livres Ainay-le-Château 2022-10-23 was last modified: by La Journée des Livres Ainay-le-Château Ainay-le-Château 23 octobre 2022 Ainay-le-Château Allier Place du Champ de Foire Salle des fêtes et Maison des Chaumes Ainay-le-Château Allier

Ainay-le-Château Allier