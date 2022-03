LA JOURNÉE DES JARDINS La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard Catégories d’évènement: La Ferté-Bernard

Sarthe

LA JOURNÉE DES JARDINS La Ferté-Bernard, 2 avril 2022, La Ferté-Bernard. LA JOURNÉE DES JARDINS La Ferté-Bernard

2022-04-02 – 2022-04-02

La Ferté-Bernard Sarthe Ateliers

10h-18h : stands associatifs animés par de nombreux acteurs du territoire concernant la Citoyenneté, l’environnement (eau et jardin), la Transition Ecologique et le féminisme. 10h30-12h : Challenge ramassage de mégots par l’association «Qui nettoie si ce n’est toi ?» Ateliers

10h-18h : stands associatifs animés par de nombreux acteurs du territoire concernant la Citoyenneté, l’environnement (eau et jardin), la Transition Ecologique et le féminisme. 10h30-12h : Challenge ramassage de mégots par l’association «Qui nettoie si ce n’est toi ?» La Ferté-Bernard

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: La Ferté-Bernard, Sarthe Autres Lieu La Ferté-Bernard Adresse Ville La Ferté-Bernard lieuville La Ferté-Bernard Departement Sarthe

La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-ferte-bernard/

LA JOURNÉE DES JARDINS La Ferté-Bernard 2022-04-02 was last modified: by LA JOURNÉE DES JARDINS La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard 2 avril 2022 La Ferté-Bernard sarthe

La Ferté-Bernard Sarthe