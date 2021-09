La Journée des Jardins Autre lieu, 19 septembre 2021, Genève.

La Journée des Jardins

Autre lieu, le dimanche 19 septembre à 12:00

Leurs créateurs /cultivateurs / jardiniers vous ouvriront leurs portes ce jour-là et auront le plaisir de partager avec vous leur passion. Vous pourrez aussi participer aux différents ateliers proposés durant cette journée. Organisée par l’association Genève Cultive, cette année, la balade se concentre sur la rive droite urbaine du canton de Genève. A nous de reverdir la ville pour créer du lien social, ramener de la fraîcheur, réduire la pollution et le bruit, limiter les inondations et enfin produire localement des légumes et fruits frais de saison, clé de la résilience alimentaire et d’une alimentation saine et goûteuse.

Une journée proposée comme une balade de lieux en lieux qui met en lumière des projets verts urbains et péri-urbains.

Autre lieu Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T18:00:00