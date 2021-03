La journée des jardiniers amateurs, 27 mars 2021-27 mars 2021, Bagnols-sur-CèzeBagnols-sur-Cèze.

Dans le cadre verdoyant des Jardins en Cèze, situés route des Cévennes, le public pourra participer à de nombreuses animations. Les amateurs pourront partager leurs meilleures astuces de jardinage, mais aussi des plants, des semis ou bien des graines. Pour les plus jeunes, des ateliers créatifs proposés par L’Effet Stylé Bagnolais seront au programme, et pour les familles, un atelier culinaire avec La Cuisine de Delph’ vous apprendra à utiliser astucieusement les épluchures de vos légumes. Pour couronner le tout, à la fin de la journée sera élu le plus beau des jardins en Cèze

