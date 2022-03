La Journée des Innovations pour une Alimentation Durable revient le 31 mars pour une 8ème édition ! Evénement en ligne Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Organisée chaque année par les étudiant·e·s du Mastère spécialisé® IPAD depuis 2015 : la JIPAD ! ———————————————————————————————— La Journée des Innovations pour une Alimentation Durable 8ème édition est organisée autour de projections de vidéos conçues par les étudiant·e·s du Mastère spécialisé® IPAD (Innovations et Politiques pour une Alimentation Durable, de L’Institut Agro Montpellier) et suivies de tables-rondes permettant de réagir ensemble aux sujets abordés. La JIPAD se déroulera cette année le jeudi 31 mars, en présentiel (à l’Institut Agro Montpellier, place Viala) et en distanciel. Sur inscription. Programme ——— – 8h30 – 9h00 Introduction et ouverture de la JIPAD – 9h00 – 10h30 “Des nouvelles solutions pour l’installation agricole” / Projection – table-ronde – 11h00 – 12h30 “La mobilisation des acteurs du secteur privé pour le développement d’un système alimentaire plus durable” / Projection – débat Pause déjeuner autour d’un buffet partagé – 14h00 – 15h30 “Vers de nouveau modèles alimentaires : la force du réseau” / Projection – table-ronde – 16h00 – 17h30 “Des modes de gouvernance multi-acteurs pour ancrer le concept de démocratie alimentaire” / Projection – échange avec le public – 17h30 – 18h00 Clôture de la JIPAD

Les étudiants du mastère IPAD présenteront au cours de cette journée leurs réflexions sur des innovations susceptibles de jouer un rôle dans le renforcement de la durabilité des systèmes alimentaires.

