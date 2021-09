Chouvigny Chouvigny Allier, Chouvigny La journée des Gorges de La Sioule Chouvigny Chouvigny Catégories d’évènement: Allier

La journée des Gorges de La Sioule 2021-09-25 08:00:00 08:00:00 – 2021-09-25 20:00:00 20:00:00

Chouvigny Allier Chouvigny Venez profiter de la Magnifique ROUTE DES GORGES à pied ou à vélo, Route fermée aux véhicules motorisés sur 3km toute la journée ! Nombreuses animations sur le parcours ( marché, surprise théâtrale, canoë, concert, visite du château…)! OUVERT à TOUS ! dernière mise à jour : 2021-09-17 par

