La journée des familles Foyer du gymnase, 14 novembre 2021, Saint-Cyr-en-Val.

La journée des familles

Foyer du gymnase, le dimanche 14 novembre à 09:00

La journée des familles ! ? **-Venez découvrir, avec votre bébé ou votre enfant, les ateliers proposés par l’association Familles Rurales de Saint-Cyr-en-Val** Dimanche 14 novembre 2021 de 10h-17h Salle multi-activités, rue André Champault – Saint-Cyr-en-Val Au programme : **-Pour les plus petits avec leur(s) parent (s):** • Atelier massage bébé, (0/6 mois) • Atelier Ukulélé bébé (3mois/3 ans) • Atelier motricité et éveil sensoriel (6-18 mois). **-Pour les plus grands avec leur(s) parent(s) :** • L’heure du conte, (3-6 ans), • Atelier : Mon moment magique (3-6 ans), • Atelier : Goûter en famille (à partir de 5 ans) • Atelier philo, (6-10 ans) , • Atelier : Gestes de première urgence, (A partir de 10 ans), Tarif : 5€/enfant/atelier ⚠️Un pass sanitaire sera demandé à l’entrée. Descriptif des ateliers et réservation obligatoire sur : [[https://www.helloasso.com/associations/familles-rurales-st-cyr-en-val/evenements/journee-des-familles](https://www.helloasso.com/associations/familles-rurales-st-cyr-en-val/evenements/journee-des-familles)](https://www.helloasso.com/associations/familles-rurales-st-cyr-en-val/evenements/journee-des-familles) ?Temps d’échange avec des professionnels : Vous cherchez des réponses à vos questions sur : Comment vivre sereinement votre grossesse, le quotidien avec votre bébé, l’alimentation de vos enfants, la communication avec votre enfant. Venez nous retrouver de 11h à 12h30. Entrée gratuite. ⭐Avec la participation de : • Juliette Bourdin Diététicienne – Nutritionniste, nutrithérapeute, • Marie-Laure De Araujo, assistante maternelle, • Céline Dupont-Leroy, animatrice atelier philo, • Julie Griffon, consultante en parentalité, @Terres d’Enfance • Aurore Lemesle, infirmière, • Aline Michaud et Marion, Doulas Les Douces • Laetitia Stanislawski, puéricultrice et Cadre de santé. Activ’Enfance Au plaisir de vous retrouver bientôt !

5€/atelier – Inscription obligatoire

Venez découvrir avec votre bébé et/ou votre enfant des ateliers ludiques et passer de jolis moments partagés.

Foyer du gymnase Rue André Champault. Saint-Cyr-en-Val Saint-Cyr-en-Val La Cure Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-14T09:00:00 2021-11-14T17:00:00