La journée des familles Beaurières Beaurières Catégories d’évènement: Beaurières

Drôme

La journée des familles Beaurières, 4 mai 2022, Beaurières. La journée des familles Village Vacances Chanteduc Hameau le Pontillard Beaurières

2022-05-04 – 2022-06-29 Village Vacances Chanteduc Hameau le Pontillard

Beaurières Drôme Beaurières Piscine, pétanque, jeux de société, ping-pong, snack, Atelier nature de 17h à 18h30 et soirée pizza (sur réservation). +33 4 75 21 46 59 https://www.dromecamping.com/ Village Vacances Chanteduc Hameau le Pontillard Beaurières

dernière mise à jour : 2022-04-30 par

Détails Catégories d’évènement: Beaurières, Drôme Autres Lieu Beaurières Adresse Village Vacances Chanteduc Hameau le Pontillard Ville Beaurières lieuville Village Vacances Chanteduc Hameau le Pontillard Beaurières Departement Drôme

Beaurières Beaurières Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaurieres/

La journée des familles Beaurières 2022-05-04 was last modified: by La journée des familles Beaurières Beaurières 4 mai 2022 Beaurières Drôme

Beaurières Drôme