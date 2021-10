Le Blanc Le Blanc Indre, Le Blanc La journée des DYS Le Blanc Le Blanc Catégories d’évènement: Indre

Le Blanc

La journée des DYS Le Blanc, 19 octobre 2021, Le Blanc. La journée des DYS 2021-10-19 19:00:00 19:00:00 – 2021-10-19

Le Blanc Indre Soirée de sensibilisation, informations, sous forme de jeux. Soirée de sensibilisation, informations, sous forme de jeux. affichelacouleur@gmail.com +33 6 28 35 86 27 https://affichelacouleur.fr/ Soirée de sensibilisation, informations, sous forme de jeux. dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Indre, Le Blanc Autres Lieu Le Blanc Adresse Ville Le Blanc lieuville 46.63341#1.05851