La Journée des Contes Bourg-Saint-Maurice, 28 décembre 2022, Bourg-Saint-Maurice Avenue Maréchal Leclerc Le Chorus

2022-12-28 – 2022-12-28

Savoie Dans le cadre des fêtes de fin d’année, retrouvez la Journée des Contes.

Une journée entière de contes, spectacles et aventures mis en scène pour encore plus de réalisme. Le Chorus Avenue Maréchal Leclerc Bourg-Saint-Maurice

