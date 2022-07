La Journée des Carrelets Pauillac, 19 août 2022, Pauillac.

La Journée des Carrelets

La Verrerie Pauillac Gironde

2022-08-19 11:00:00 – 2022-08-19

Pauillac

Gironde

Pauillac

EUR 0 Dans le cadre de la Nuit des Carrelets à Saint-Julien-Beychevelle, l’office de tourisme Médoc-Vignoble et l’association des Cabaniers du Médoc vous offrent la journée des Carrelets.

RV à 11h à la Maison du Vin pour une balade commentée d’1 heure environ sur le sentier des carrelets, animée par Christophe Costa, président de l’association.

Au retour, vous pourrez profiter d’un « apéro-crevettes », offert par la Maison du tourisme et du vin et les Cabaniers du Médoc.

Inscription souhaitée, mais non obligatoire.

+33 5 56 59 03 08

Pauillac

