La Journée des Carrelets Pauillac, 19 août 2021, Pauillac.

La Journée des Carrelets 2021-08-19 – 2021-08-19

Pauillac Gironde

Dans le cadre de la Nuit des Carrelets à Saint-Julien-Beychevelle, l’office de tourisme Médoc-Vignoble et l’association des Cabaniers du Médoc vous offrent la journée des Carrelets.

Toute la journée à la Maison du Tourisme et du Vin de Pauillac : projection d’un film documentaire sur l’estuaire de la Gironde (gratuit).

A midi, les « Cabaniers du Médoc » & « la Maison du Tourisme et du Vin » vous accueillent pour un « apéro-crevettes » (gratuit),

De 15h à 17h : balade nature en bord d’estuaire avec un guide naturaliste (gratuit, sur réservation au 05 56 59 03 08, enfant à partir de 6 ans).

+33 5 56 59 03 08

F.FATIN

dernière mise à jour : 2021-08-06 par