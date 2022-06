La journée des bêtes Eymoutiers Eymoutiers Catégories d’évènement: 87120

La journée des bêtes Eymoutiers, 18 juin 2022

Sous les arcades de la mairie 87120 Eymoutiers Rdv à 14h, sous les arcades de la mairie. Gratuit. Rens : lesecritsdaout@gmail.com Journée en grande partie destinée au jeune public – enfants et adolescents

– Une session jeux autour de l’écrit (scrabble…) avec goûter offert

– Réalisation d’un BIG PICTURE, sur le thème des animeaux (activité ouverte au 5 ans etplus) = coloriage géant à l’aveugle = assemblage en grande image finale

– Concert du rappeur l’1consolable

Ce programme va être précisé et affiné

