La Journée des Arts – Concours de peinture au Thabor Atelier du Thabor Rennes, dimanche 26 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-05-26 09:00

Fin : 2024-05-26 17:00

L’Atelier du Thabor présente sa 26ème édition de la Journée des Arts dans le parc du Thabor le dimanche 26 mai 2024, avec le soutien de la Ville de Rennes.

Un concours de peinture, gratuit et ouvert à tous, enfants comme adultes, se déroulera dans le parc du Thabor. Les œuvres, réalisées sur place sur les themes « Paysage » ou « Figure », devront être rapportées à 16h au plus tard. Chacun apportant son propre matériel.

Les inscriptions au concours seront ouvertes de 9h à 15h à la chapelle de l’Atelier du Thabor (près des palissades de chantier).

De nombreux prix offerts par les partenaires rennais de l’association seront remis à partir de 17h par un jury de personnalités du monde des arts plastiques.

Des animations et démonstration artistiques rythmant l’après-midi, seront proposées aux promeneurs dans le parc du Thabor en attendant le retour des œuvres et la remise des prix.

Tout au long de la journée, l’Atelier aux abords du cloître St Mélaine vous ouvre aussi ses portes, où vous pourrez apprécier les estampes de l’atelier de gravure. Une exposition de l’ensemble des ateliers (peinture, sculpture, aquarelle, modèle vivant, gravure, atelier jeunes) sera également à découvrir à l’Orangerie du parc du Thabor.

Atelier du Thabor 3E place Saint Melaine, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine