La journée des 2 mondes les floralies 44500 La baule escoublac La baule escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique

La journée des 2 mondes les floralies 44500 La baule escoublac, 11 mars 2022, La baule escoublac. La journée des 2 mondes

les floralies 44500 La baule escoublac, le vendredi 11 mars à 16:00

L’industrie se mobilise pour l’emploi * JOBDATING – 16h à 18h * CONCERT GRATUIT – 18h15 à 19h30 L’industrie se mobilise pour l’emploi JOBDATING – 16h à 18h CONCERT GRATUIT – 18h15 à 19h30 les floralies 44500 La baule escoublac les floralies 44500 La baule escoublac La baule escoublac Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T16:00:00 2022-03-11T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac, Loire-Atlantique Autres Lieu les floralies 44500 La baule escoublac Adresse les floralies 44500 La baule escoublac Ville La baule escoublac lieuville les floralies 44500 La baule escoublac La baule escoublac Departement Loire-Atlantique

les floralies 44500 La baule escoublac La baule escoublac Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-baule-escoublac/

La journée des 2 mondes les floralies 44500 La baule escoublac 2022-03-11 was last modified: by La journée des 2 mondes les floralies 44500 La baule escoublac les floralies 44500 La baule escoublac 11 mars 2022 La Baule-Escoublac les floralies 44500 La baule escoublac La baule escoublac

La baule escoublac Loire-Atlantique