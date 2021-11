Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre, Pyrénées-Atlantiques La journée de l’industrie en Soule Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre

2021-11-24 14:00:00 – 2021-11-24 16:30:00

Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques Mauléon-Licharre Dans le cadre de la 10° édition de la Semaine de l’Industrie, l’ODACE organise « La journée de l’Industrie en Soule ». L’après-midi, douze entreprises de différents secteurs d’activités ouvrent leurs portes. Les visites sont ouvertes à tous. Les mineurs devront être accompagnés de majeurs.

Visite possible en euskara, contactez-nous pour organiser la vôtre !

Inscription obligatoire avant le lundi 22 novembre.
+33 6 84 70 17 08
odace_soule

