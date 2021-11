Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre, Pyrénées-Atlantiques La journée de l’industrie en Soule Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre

Pyrénées-Atlantiques

La journée de l’industrie en Soule Mauléon-Licharre, 24 novembre 2021, Mauléon-Licharre. La journée de l’industrie en Soule rue du frère Alban Domaine d’Agerria Mauléon-Licharre

2021-11-24 17:00:00 – 2021-11-24 19:00:00 rue du frère Alban Domaine d’Agerria

Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques Dans le cadre de la 10° édition de la Semaine de l’Industrie, l’ODACE organise « La journée de l’Industrie en Soule » autour de la transition énergétique dans l’industrie, co-organisée avec Pays Basque Industries.

Les mineurs devront être accompagnés de majeurs.

Inscription obligatoire avant le lundi 22 novembre. Dans le cadre de la 10° édition de la Semaine de l’Industrie, l’ODACE organise « La journée de l’Industrie en Soule » autour de la transition énergétique dans l’industrie, co-organisée avec Pays Basque Industries.

Les mineurs devront être accompagnés de majeurs.

Inscription obligatoire avant le lundi 22 novembre. Dans le cadre de la 10° édition de la Semaine de l’Industrie, l’ODACE organise « La journée de l’Industrie en Soule » autour de la transition énergétique dans l’industrie, co-organisée avec Pays Basque Industries.

Les mineurs devront être accompagnés de majeurs.

Inscription obligatoire avant le lundi 22 novembre. rue du frère Alban Domaine d’Agerria Mauléon-Licharre

dernière mise à jour : 2021-11-12 par

Détails Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Mauléon-Licharre Adresse rue du frère Alban Domaine d'Agerria Ville Mauléon-Licharre lieuville rue du frère Alban Domaine d'Agerria Mauléon-Licharre