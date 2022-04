La Journée de l’Europe Catégorie d’évènement: île de France

La Journée de l’Europe est célébrée le 9 mai dans l’ensemble des États membres afin de rendre hommage à la date fondatrice du 9 mai 1950. Robert Schuman a présenté ce jour-là sa proposition relative à une organisation de l’Europe : la “déclaration Schuman” est considérée comme l’acte de naissance de l’Union européenne. À cette occasion, la Ville de Paris organise chaque année, avec ses partenaires, “La Fête de l’Europe”. Un événement qui propose des activités et des festivités pour mettre l’Europe au premier plan et fédérer les parisiens. Cette année, suite à l’invasion de l’Ukraine le jeudi 24 février 2022, la Journée de l’Europe prend une autre dimension. L’accent sera mis sur ce que constituent l’Europe et nos valeurs communes. L’Union européenne est fondée sur six valeurs fondamentales qui forment la base de notre société : Respect de la dignité humaine – Liberté – Démocratie – Égalité – État de droit Ces valeurs garantissent une société dans laquelle règnent le pluralisme, la tolérance, la justice, la solidarité, la non-discrimination et l’égalité. Programmation à venir Contact :

