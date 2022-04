La journée de l’Europe sur le parvis de l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville, 7 mai 2022, Paris.

Le samedi 07 mai 2022

de à

. gratuit

La 17e édition de la journée de l’Europe se tiendra le samedi 07 mai sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Une nouvelle occasion de valoriser l’engagement européen de la Ville de Paris, en étroit partenariat avec la représentation de la Commission, le Parlement européen et la Maison de l’Europe.

Le Bureau du Parlement européen en France, en coopération avec la Commission européenne, la Ville de Paris et la Maison de l’Europe, a le plaisir de vous convier à l’édition 2022 de la Journée de l’Europe.

Pour la première fois depuis le début de la pandémie, l’événement aura lieu en public le 7 mai de 10h30 à 22h sur le Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris.

Parmi les temps forts de cette journée, une série de débats sur des enjeux d’actualité avec de grandes personnalités européennes :

➢ À 11h, l’Europe des droits fondamentaux fera l’objet d’un échange avec le public, en présence notamment de Michael O’Flaherty, directeur de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la députée européenne Gwendoline Delbos-Corfield, rapporteure sur l’état de droit au parlement européen (Verts/ALE, FR).

Animation par Elsa Grangier, directrice générale d’Ashoka France

➢ À14h, la réponse de l’Europe face à la guerre en Ukraine sera débattue avec Raphaël Glucksmann, (S&D, FR), Président de la commission spéciale sur l’ingérence étrangère du Parlement européen, et la députée européenne Isabel Wiseler-Lima (PPE, LU), membre de la commission des affaires étrangères. D’autres invités prestigieux, notamment des maires de grandes métropoles européennes, prendront part à cet échange.

Animation par Caroline de Camaret, rédactrice en chef Europe à France 24

➢ À 16h45, l’Europe des citoyens sera au cœur du débat “La Conférence sur l’avenir de l’Europe : et maintenant ?” en présence de Guy Verhofstadt, Coprésident de la Conférence (Renew Europe, BE), d’Apostolos Tzitzikostas, président du Comité européen des régions, de Christa Schweng, présidente du Comité économique et social européen, et de jeunes ayant participé au projet #SpeakUpfortheFutureofEurope.

Animation par Caroline de Camaret, rédactrice en chef Europe à France 24

La culture sera également mise à l’honneur tout au long de cette Journée de l’Europe :

➢ De 11h à 19h, participez à une animation Graffiti.

➢ À 13h30, le Parlement européen proposera une projection-débat autour du film Great Freedom, en compétition pour le Prix LUX 2022 du Parlement européen, à l’Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris (entrée uniquement sur inscription ici ). Le public sera ensuite invité à échanger sur le film avec Christophe Leparc, membre du Jury du Prix LUX, la députée européenne Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE, FR) et Omar Didi, Président du MAG Jeunes LGBT+.

➢ À 19h, ne manquez pas le concert de WizTheMC, PAPOOZ et PONGO pour terminer en musique cette journée de l’Europe.

Le village européen proposera tout au long de la journée des animations et informations, pour tous les âges. Plus de 35 organisations à vocation européenne engagées dans des secteurs d’activités aussi variés que la mobilité, les enjeux de la citoyenneté et la culture seront présentes.

Vous aurez également l’occasion de rencontrer les institutions qui font l’Union européenne au quotidien pour leur poser vos questions. Le Parlement européen sera ravi de vous accueillir sur son stand pour dialoguer sur son action.

Vous pourrez aussi vous restaurer au Food Truck prévu à cet effet.

Retrouvez le programme complet de cette journée ici.

En espérant vous voir nombreux le 7 mai, nous restons à l’écoute de vos questions et remarques.

Hôtel de Ville 5, rue de Lobau 75004 Paris

Contact :

