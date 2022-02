La journée de l’emploi agricole (ANEFA, APECITA, FNSEA) Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Paris Expo Porte de Versailles, le mardi 1 mars à 10:00

11h-12h : Conférence sur la thématique “Quels métiers se cachent derrière le vin?” 14h – 14h30 : Conférence sur la qualité de vie au travail 15h-16h: Conférence sur la thématique “Quels métiers se cachent derrière le paysage?” Venez découvrir les métiers de l’agriculture Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

2022-03-01T10:00:00 2022-03-01T16:30:00

Paris Expo Porte de Versailles
Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris
Ville Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

