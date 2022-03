La journée de l’écolier Saint-Nicolas-du-Pélem Saint-Nicolas-du-Pélem Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

La journée de l’écolier Saint-Nicolas-du-Pélem, 21 avril 2022, Saint-Nicolas-du-Pélem. La journée de l’écolier Bothoa 54 rue des écoliers Saint-Nicolas-du-Pélem

2022-04-21 09:45:00 – 2022-04-21 16:00:00 Bothoa 54 rue des écoliers

Saint-Nicolas-du-Pélem Côtes d’Armor Venez vivre une journée d’école comme en 1930, à l’école de Bothoa.

Arrivée à Bothoa par les chemin creux, cours de morale, écriture, dictée, soupe au pain, visites de la maison de la maîtresse, de l’exposition temporaire et animations. Animation au Musée de l’Ecole de Bothoa.

Durée : de 9h45 à 16h

8€ adulte / 5€ enfant

