La Journée de l’aquarelle à SERMUR Sermur, dimanche 21 juillet 2024.

La Journée de l’aquarelle à SERMUR Sermur Creuse

Aquarellistes!

Peintres!

Dessinateurs-trices!

Amateurs ou professionnels!

Inscrivez-vous pour la JOURNEE DE L’AQUARELLE à SERMUR

georges.ordeig@orange.fr / 05 55 66 25 99

Sans frais d’inscription, sur sites naturels, en cas de mauvais temps, la journée pourra être annulée

Les artistes amateurs ou professionnels poseront leurs chevalets durant une seule journée sur les différentes sites de Sermur, venez faire découvrir votre talent!

Rassemblement à 9h pour prendre un café et faire connaissance, suivi de l’installation et de la peinture. Possibilité de déjeuner ensemble (apportez votre propre repas). Exposition et randonnée à 16h30! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21

fin : 2024-07-21

Sermur 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine georges.ordeig@orange.fr

