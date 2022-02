La journée de l’Apiculture maison Taraud Le Bourg Catégories d’évènement: Le Bourg

Loiret

La journée de l'Apiculture

maison Taraud, le dimanche 20 février à 09:00

**Maison Taraud à Amilly** * 9h00 Présentation théorique – Apiculteurs confirmés * 14h30 Découverte de l’apiculture pour tout public Inscription souhaitée auprès de : [rousseaujp808@gmail.com](mailto:rousseaujp808@gmail.com) ou 06 71 66 35 53 Entrée gratuite – Pass sanitaire dans le respect des règles sanitaires La journée de l’Apiculture maison Taraud 10 place de la Paix Amilly 45200 Le Bourg Loiret

2022-02-20T09:00:00 2022-02-20T17:30:00

