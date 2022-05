LA JOURNÉE DE L’ABEILLE Cassagnoles Cassagnoles Catégories d’évènement: Cassagnoles

LA JOURNÉE DE L'ABEILLE Cassagnoles, 7 mai 2022, Cassagnoles.

2022-05-07 09:15:00 09:15:00 – 2022-05-07 17:30:00 17:30:00

Cassagnoles Hérault Programme

9:40 Conférence “Abeilles sauvages de chez nous ”

13:00 Repas paysan

15:00 Inauguration de l’expo Photobio et déambulation dans le village

17:00 Collation de produits de la ruche

17:00 Collation de produits de la ruche Cassagnoles

