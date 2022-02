La Journée de la Terre 2022 Maussane-les-Alpilles, 21 avril 2022, Maussane-les-Alpilles.

La Journée de la Terre 2022 Maussane-les-Alpilles

2022-04-21 – 2022-04-24

Maussane-les-Alpilles Bouches-du-Rhône Maussane-les-Alpilles

Dans le cadre de la LA JOURNÉE DE LA TERRE du 21 au 24 avril, l’Office de Tourisme de Maussane les Alpilles propose de nombreuses activités dans les Alpilles :



– Des visites guidées avec dégustation aux moulins des Plaines Marguerite, Castelas ainsi qu’aux vignoble “Le Mas de Gourgonnier”, le “Château d’Estoublon” , à la ferme “au Lait de jument de Camargue”.



– Balades en voiture vintage avec “Yes Provence”, ou en vélo électrique avec “Station Bee’s”



– Randonnées à cheval privatisées avec “Le petit Roman” pour les grands et à poney pour les plus petits.



– Des ateliers avec la “Biscuiterie Lagier”, le miel “Tomaka”, “l’Antidote” …..



Un programme détaillé est en cours d’élaboration et sera mis en ligne dès que possible.

L’Office de Tourisme de Maussane les Alpilles célèbre LA JOURNÉE DE LA TERRE en proposant des activités du 21 au 24 avril dans les Alpilles.

tourisme@maussane.com +33 4 90 54 23 13 https://maussane.com/

Dans le cadre de la LA JOURNÉE DE LA TERRE du 21 au 24 avril, l’Office de Tourisme de Maussane les Alpilles propose de nombreuses activités dans les Alpilles :



– Des visites guidées avec dégustation aux moulins des Plaines Marguerite, Castelas ainsi qu’aux vignoble “Le Mas de Gourgonnier”, le “Château d’Estoublon” , à la ferme “au Lait de jument de Camargue”.



– Balades en voiture vintage avec “Yes Provence”, ou en vélo électrique avec “Station Bee’s”



– Randonnées à cheval privatisées avec “Le petit Roman” pour les grands et à poney pour les plus petits.



– Des ateliers avec la “Biscuiterie Lagier”, le miel “Tomaka”, “l’Antidote” …..



Un programme détaillé est en cours d’élaboration et sera mis en ligne dès que possible.

Maussane-les-Alpilles

dernière mise à jour : 2022-02-24 par Office de Tourisme de Maussane-les-Alpilles Provence Tourisme / Office de Tourisme de Maussane-les-AlpillesProvence Tourisme / Office de Tourisme de Maussane-les-Alpilles