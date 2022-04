La Journée de la Randonnée de la Vallée de Munster Munster Munster Catégories d’évènement: 68140

Munster

La Journée de la Randonnée de la Vallée de Munster

2022-05-07 09:00:00 – 2022-05-07 18:00:00

Munster 68140 Munster EUR Le mercredi 1er mai 2019, se déroulera pour la 10e année consécutive, notre traditionnelle OUVERTURE DES SENTIERS du Club Vosgien de la Vallée de Munster : 10 randonnées au départ du Grand Hôtel (1 rue de la Gare à Munster) A 9 heures le Sentier des Névés, 6 h de marche, 600 m de dénivelé (3/5). Départ en covoiturage et repas tiré du sac. Guide Frédéric LUNG tel 03 89 77 61 26 lung.frederic@orange.fr A 10 heures (de 4 h 30 à 5 h 30 de marche, difficulté 3/5, repas tiré du sac, covoiturage) :

– Le Sentier des roches, guide Christian BROBECKER tel 06 82 37 84 57 christian.brobecker@orange.fr

– Le grand tour du Rainkopf, guide André KEMPF tel 06 08 45 77 42 andrekempf@orange.fr

– Le circuit des deux lacs, guide Sylviane WERNERT tel 06 81 04 55 39 sylvianewernert@orange.fr A 11 heures (environ 3 h 30 de marche, difficulté 2/5, repas tiré du sac, covoiturage) :

– La vallée glaciaire de la Wormsa, Guide Jean-Luc PFINGSTAG tel 06 89 61 02 08 jlpfingstag@gmail.com

– Le massif du Petit Ballon, guide Claude SYREN tel 07 70 90 71 44 claude.syren@orange.fr

– Le circuit Historique du Hohrodberg-Linge, guide Jacques BUHLER tel 06 79 05 13 07 buhler.jacques@wanadoo.fr A 14 heures (entre 2 h 30 et 3 h de marche, difficulté 2/5, covoiturage) :

– Le sentier des Hirschsteine (Déconseillé aux personnes sujettes au vertige), guide Elisabeth ZIRGEL tel 06 84 89 64 23 elisabeth.zirgel@yahoo.fr

– Le sentier de la Bloy, guide Isabelle DELLA VEDOVA tel 06 08 51 14 83 isadv@orange.fr

