### En lien avec l’Agenda 2030 des Nations unies et avec un prisme particulier sur la biodiversité dans la perspective du Congrès mondial de la Nature qui se tiendra à Marseille en septembre 2021, les représentations des pays membres de la Francophonie en Suède, organisent une conférence en ligne le 18 mars sur le thème “Biodiversité et Santé”. **PROGRAMME :** **16h30 – 16h40 :** Ouverture de la Journée de la Francophonie 2021,

par son Excellence l’Ambassadeur de Belgique, Monsieur Hugo Brauwers

et par la Secrétaire générale de la Folkuniversitet, Madame Cecilia Palm **16h40 – 17h00** : 16h40 – 17h00 : Leurs Excellences, MM. Riadh Ben Sliman, Ambassadeur de Tunisie en Suède, Francisco del Rio, Ambassadeur du Mexique en Suède et Etienne de Gonneville, Ambassadeur de France en Suède remettront les « Prix des jeunes ambassadeurs et ambassadrices francophones de Suède pour le développement durable aux classes lauréates ». **17h00 – 18h30** : Conférence en français – Thème : Biodiversité et santé

**Modérateur :**

– M. Henri Sprimont, Attaché scientifique pour les pays nordiques, Ambassade de Belgique en Suède

**Panélistes :**

– M. Issa Bado, Spécialiste de Programme à l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), en

service à l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD) à Québec

– Mme Agnès Hallosserie responsable du pôle Coordination européenne et internationale de la Fondation

pour la recherche sur la biodiversité (FRB)

– Mme Nathalie Charbonnel, directrice de recherche à INRAE

– Mme Claire Cayol, Vétérinaire, Eco-épidémiologiste.

Dernier poste occupé: postdoc a SLU Umeå _Cette conférence est réalisée en partenariat avec l’IFDD – Institut de la francophonie pour le développement durable, la FRB – Fondation pour la recherche sur la biodiversité, l’INRAE – Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement ainsi qu’avec la Folkuniversitet à Stockholm_

Pour s’inscrire à l’événement en ligne, suivez ce lien : https://zoom.us/webinar/register/WN_kLZe6MqwRqqWoHzEJQ-Mig

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-18T16:30:00 2021-03-18T19:00:00

