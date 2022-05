La Journée de la Fleur Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

La Journée de la Fleur Nevers, 14 mai 2022, Nevers.
Rue Henri Barbusse Parc Roger Salengro Nevers

2022-05-14 – 2022-05-14 Rue Henri Barbusse Parc Roger Salengro

Nevers Nièvre Journée dédicacée à la fleur, à la nature au Parc Roger Salengro le samedi 14 mai toute la journée.

Venez flâner et rencontrer plus de 20 exposants liés à la fleur.

Animations dans la journée !

La "Journée de la Fleur" est organisée par l'Association Afleur.

