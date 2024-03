La journée d’accès à l’emploi Rue Frédéric Chopin Harfleur, mercredi 13 mars 2024.

La journée d’accès à l’emploi Rue Frédéric Chopin Harfleur Seine-Maritime

La Ville d’Harfleur organise la 9ème édition de la journée d’accès à l’emploi. Cette rencontre permet aux jeunes de venir rencontrer les différents partenaires de l’emploi afin de se préparer aux différents forums de l’emploi qui se déroulent sur l’agglomération et au-delà en questionnant les organismes participants sur les attentes et les demandes des employeurs et des structures. C’est aussi l’occasion d’un temps d’échange et d’information sur les différents dispositifs qui existent en matière d’emploi et de formation.

Tout public

Entrée gratuite.

Programme détaillé disponible ci-dessous

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 08:30:00

fin : 2024-03-13 13:00:00

Rue Frédéric Chopin La Forge

Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie

