Programme: Ateliers autour de biodiversité et le « zéro déchet « pour les enfants et les adultes, animations musicales, jeux pour enfants.. Toutes les animations sont gratuites . 1 – Marché de Producteurs Bio Locaux (circuits courts) de 9h30 à 18h00 2- Les ateliers et balades – Atelier Land Art participatif de 14h à 17h – Balades sensorielles tout au long de la journée – Ferme pédagogique de 14h à 17h – Balades plantes sauvages comestibles à 11h et 15h – Atelier Tawashi tout au long de la journée 3- Concert avec le Trio Amimü à 15h 4- Restauration sur place de 12h30 à 14h30

Marché de Producteurs Bio Locaux,ateliers Biodiversité et balades nature, concert avec le Trio Amimü à 15h. Restauration sur place. Plaine des Martinets 1640 rue du général de gaulle olivet Olivet Loiret

